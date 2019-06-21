Бари Алибасов обманул судьбу, но не всем Близнецам повезет так же, как ему. Астрологи призывают к осторожности всех, особенно тех, кто родился во второй декаде знака Близнецы. Для людей, родившихся в этот период, 2019 год и первая половина 2020 года станут непростыми. И во всем будет виноват Нептун.

БариАлибасов обманул судьбу, но не всем Близнецам повезет так же, как ему. Астрологипризывают к осторожности всех, особенно тех, кто родился во второй декаде знакаБлизнецы. Для людей, родившихся в этот период, 2019 год и первая половина 2020года станут непростыми. И во всем будет виноват Нептун.положительном и отрицательном влиянии восьмой планеты, а также о тайнахгороскопа продюсера группы "На-На" Бари Алибасова "Дни.ру" рассказала"Астрологипользуются стандартным набором десяти планет, которые носят в себе энергииопределенного характера и способны влиять на судьбу любого человека, верите выв это или нет. Будьте готовы к тому, что из-за негативного влияния Нептуна выстанете способны больше лениться, повышается риск отравлений – водой, алкоголемили медикаментами", – говорит эксперт.Случившеесяс главным "нанайцем" страны является ярким примером отрицательноговлияния одной из удаленной от Земли планеты на астрологических Близнецов. БариАлибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского в ночь на 5 июня, в канунсвоего дня рождения. Музыкант случайно выпил средство для очистки труб"Крот" – перепутал бутылку с оранжевой химжидкостью с соком. Позжевыяснилось, что трагедия стала результатом цепочки случайностей. Бутылку сбытовой химией на подоконнике в квартире Алибасова забыли рабочие, устранявшиев тот день засор в трубах. Вечером, когда Алибасов захотел пить, он буквальноне глядя схватил бутылку с "соком" и сделал глоток и почувствовал сильноежжение в горле. К счастью, в этот момент в доме были помощник и сын продюсера,они и вызвали "скорую". В больнице у Бари Каримовича диагностировалиожоги пищевода."Нептунотвечает не только за воду в разных ее ипостасях, но и за всю химическую промышленность.Поэтому Близнецы, столкнувшись с энергиями этой планеты, могут отравиться тем,с чем другие люди в обыденной жизни не столкнутся. С химической жидкостью,перепутанной с апельсиновым соком, как в случае с Алибасовым, или, к примеру,"Пемолюксом", принятым за соль и использованным вместо приправы.Поэтому Близнецам рекомендуется чаще смотреть, что попадает им в руки передготовкой еды, пить только чистую воду, не заплывать на глубину, бытьаккуратными с алкоголем и, конечно же, перебрать свою аптечку", – отметилаЮнина.ДелениепланетПланетывоздействуют на человека не по одной, а, как правило, в паре с другими. Профессиональныеастрологи разделяют их на личные, социальные и планеты высшего порядка."Социальныепланеты отвечают за нашу реализацию в обществе, личные – наделяют индивидуальнымихарактеристиками и особенностями. Планеты высшего порядка создают внешниеобстоятельства, их энергетика дает возможность из пространства выхватывать идеии реализовывать их в жизни", – уточнила астролог.Возвращаяськ нашему яркому примеру, астрологическому Близнецу, Бари Алибасову, то какоказалось, его профессиональная деятельность и вызывающее поведение объясняетсяименно положением небесных светил на момент его рождения.слову, Нептун может оказывать не только отрицательное, но и положительноевлияние. Не все так плохо."УБари Каримовича в личном гороскопе личная планета Солнце находится вблагоприятном аспекте с Нептуном (высшая планета). Такой аспект – признактворческих людей. Он влияет на развитие музыкальных и творческих способностей.Люди с таким сочетанием склонны к благотворительности, умеют сострадать,чувствуют музыку на энергетическом уровне. Во многом реализация Алибасова вмузыке и продюсерстве объясняется этим", – сказала Юнина.Эксперттакже отметила, что творческая составляющая Нептуна может помочь снизить егонегативное влияние. Так что, Близнецы, запоминайте: если не хотите отравиться,то осваивайте любой вид искусства. Этим же советом заодно могут воспользоватьсяСтрельцы и Девы, родившиеся во второй декаде знака. А также родители малышей могутприменить рекомендацию к своим детям, появившимся на свет с 2 по 11 июня, с 3по 12 декабря и со 2 по 11 сентября."Влияниетранзитного Нептуна на Солнце, может выразиться в развитии творческого проекта.В этот период нужно посетить как можно больше выставок, мероприятий, связанныхс арт-терапией, или научиться самому рисовать. Таким образом, негативноевлияние можно перенаправить в положительное русло", – уточнила она.Нона этом сфера влияния планеты высшего порядка Нептун не заканчивается. Он такжеотвечает за благотворительность и религию."СМИговорят о том, что случившееся с Алибасовым – пиар в преддверии гастролей егогруппы "На-На". Что якобы таким образом, продюсер решил напомнить околлективе, поднял хайп, на котором можно "всплыть", и заработатьхорошие деньги. Но я, пожалуй, с этим не соглашусь. Из астрологической картыАлибасова не видно, что это был пиар-поступок. Не исключаю, что после концерта"На-На" отдаст собранные средства на благотворительность", -считает астролог.тому же эмоциональные и неподвластные умам окружающих поступки вполнехарактерны для Бари Каримовича. Те, кому сейчас есть хотя бы 28 лет, помнят,как в свое время красавчики из "На-На" "взрывали" мозгисвоими космическими костюмами и непривычным для постсоветского времениповедением. Само собой, тон задавал продюсер."Вгороскопе Солнце соединяется с Ураном (планета высшего порядка),который отвечает за все, что нестандартно, необычно. За то, что воспринимаетсясначала как нечто невозможное, но через время становится абсолютно реальным.Такой аспект часто бывает у людей с холерическим типом темперамента – взрывныхличностей, которые своими поступками могут провоцировать, эпатировать, делатькакие-то нестандартные поступки, вызывающие крайнее удивление инедоумение", – сказала астролог.Пословам специалиста, Алибасову стоит быть сейчас бдительным в вопросах, касающихсянедвижимости и финансов. Напомним, что, находясь в реанимации, продюсерпопросил пригласить к нему нотариуса и переписал свое завещание. Музыкантоставил своему сыну Бари-младшему две квартиры в Москве, "старичкам"группы "На-На" Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину он завещал всеправа на творческое наследие коллектива, а своей жене, актрисе ЛидииФедосеевой-Шукшиной отдал загородный дом и свои акции."Нескольколет назад Алибасов переживал пожар в своей квартире. Сейчас Луна в гороскопеБари, которая отвечает за дом и семью, находится в очень похожем напряженномаспекте от Сатурна. Возможно, что перед ним вновь встанет вопрос, связанные сдомом, а именно с разделом наследства и имущества", – заключиласпециалист."Сатурнианскийпериод" и АлибасовНаэтом "путешествие" по астрокарте Бари Каримовича не заканчивается.То, что общественность поставила под сомнение трагедию, которая случилась спродюсером, по словам эксперта, объясняется так называемым "сатурнианскимпериодом"."Сатурнианскийпериод" случается у каждого из нас раз в 21 год и его продолжительностьсоставляет 7,5 лет. Алибасов сейчас находится в таком астрологическом водовороте.В том числе, этот период характеризуется тем, что общество может сильно давитьи говорить, что человек привлекает к себе внимание на пустом месте, хотя насамом деле ему действительно нужна помощь. Социум начинает убеждать внепрофессионализме. Давление со стороны может быть очень сильным", -отметила Юнина.Можносказать, что "сатурнианский период" – это время ментальной иэмоциональной чистки. В этот период происходи переосознание. И если в жизничеловека остается то, что было "до", значит, это действительно имеетдля него значение. Это очень ценный период.Экстравертивноезападное сознание начинает сильно мучиться, ведь сложно бывает, когда всепрежние внешние раздражители исчезают, нет никаких шансов вернуть это обратно,а новые пути еще не проявляются. Нужно терпение, выдержка, зачастую смирение –сатурнианское, конечно же.