Иван Ургант во время своего вечернего шоу затронул тему, которая оказалась в последние дни у всех на слуху. Он высмеял амбициозную Ольгу Бузову и унизил ее.

Иван Ургант во время своего вечернего шоу затронул тему, которая оказалась в последние дни у всех на слуху. Он высмеял амбициозную Ольгу Бузову и унизил ее.На этот раз "Вечерний Ургант" начался с напоминания, что самым популярным человеком в стране стал петербуржец. "Вторая буква в фамилии этого человека "У"", – начал Иван, подсказывая зрителям.Публика заоплодировала, подумав, что речь идет о президенте России. Но ведущий быстро прервал их восторженные овации: "Конечно, это Ольга Бузова!", – выкрикнул Иван."Во-первых, вопрос о том, знает ли Ольга цифры, отпал сам собой – знает. Во-вторых, все-таки неплохая идея отключить интернет в России после этой новости. Ну и, наконец, что нам делать с этой уродливой новостью? То, что и завещал нам Петр I – поместить в Кунсткамеру между двухголовым теленком и прической Дональда Трампа", – заключил ведущий.Напомним, накануне поющая ведущая заявила в Instagram, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Как писали ранее "Дни.ру", Бузова обогнала российского лидера по количеству запросов в Google.