Сумма задолженности хозяйки автомобиля составляет 60 тысяч рублей

Сумма задолженности хозяйки автомобиля составляет 60 тысяч рублейСудебные приставы и представители владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по взысканию долгов за коммунальные ресурсы. У одной из жительниц Владимира арестовали автомобиль Nissan, стоимость которого составляет 250 тысяч рублей. Сумма задолженности за электрическую и тепловую энергии хозяйки машины составляет 60 тысяч рублей, то есть существенно ниже его стоимости. Если в течение 10-ти дней долг не погасят, машину продадут с торгов.Общая задолженность жителей Владимира перед филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 588 миллионов рублей, в том числе 142 миллиона рублей за потребленную электрическую энергию, 446 миллиона рублей за отопление и горячее водоснабжение.