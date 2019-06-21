Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в Instagram новый пост. Спортсменка хотела поделиться радостью, а ее высмеяли и унизили.

Олимпийская чемпионка по фигурному катаниюАлина Загитова выложила в Instagram новый пост. Спортсменка хотела поделиться радостью, а ее высмеяли и унизили.Спортсменка выложила в социальную сеть снимок с эфира и написала, что глава государства более четырех часов отвечал на вопросы населения.Фигуристка даже задала свой вопрос президенту, но пока не получила ответ. "Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям; не все живут так хорошо, как некоторые, и надо помогать им", – высказалась Алина.Видимо Загитова ждала похвалы и поддержки со стороны аудиториипосле выхода передачи, но те лишь закидали ее камнями. Как сообщает "Газета.ру", вскоре девушка удалила пост.По данным, поклонники не одобрили присутствие фигуристки на политической программе, считая ее слишком молодой для этого. "Вам не противно участвовать в этом фарсе? Возможно, в силу молодости вы до конца не понимаете, что творится в нашей стране", – критиковал пользователь сети."Только вот непонятно, тебе-то это зачем", – иронично подметил другой.Отметим, эфир также посетили главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев.