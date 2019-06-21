Певица
поделилась в Instagram снимками в купальнике. Поклонники заподозрили
Викторию Дайнеко в анорексии.
Певица
поделилась в Instagram снимками в купальнике. Поклонники заподозрили
Викторию Дайнеко в анорексии.
Артистка отдохнула
в Черногории и решила поделиться фотографиями с фолловерами. Она выложила кадры
на побережье в черном купальнике и стильной шляпе с огромными полями.
Затем Виктория
Дайнеко продолжила свой отдых и вновь оказалась на море. Пользователи соцсети подозревают,
что теперь исполнительница нежится на пляже в Турции.
Знаменитость опубликовала еще
несколько снимков на пляже в оранжевом купальнике с завышенной талией. Позже
Виктория Дайнеко обнаружила, что подписчики обсуждают ее фигуру. Многих
обеспокоило, что певица, на их взгляд, чересчур худая.
Затравленно певице пришлось объясниться.
"Меня опять обзывают анорексичкой! Ребят, у меня всегда ребра торчат, но разве
с такими ляжками может быть анорексия. Мои умные весы дома вообще говорят, что
у меня скрытое ожирение", – с иронией ответила
Истинные поклонники попросили не обращать внимание на злопыхателей. "Вика у тебя модельная внешность! И ляжек вообще
нет!!! Ты шикарная певица и красивая девушка!" – написал один из фанатов
исполнительнице.