Певица поделилась в Instagram снимками в купальнике. Поклонники заподозрили Викторию Дайнеко в анорексии.

Певицаподелилась в Instagram снимками в купальнике. Поклонники заподозрилиВикторию Дайнеко в анорексии.Артистка отдохнулав Черногории и решила поделиться фотографиями с фолловерами. Она выложила кадрына побережье в черном купальнике и стильной шляпе с огромными полями.Затем ВикторияДайнеко продолжила свой отдых и вновь оказалась на море. Пользователи соцсети подозревают,что теперь исполнительница нежится на пляже в Турции.Знаменитость опубликовала ещенесколько снимков на пляже в оранжевом купальнике с завышенной талией. ПозжеВиктория Дайнеко обнаружила, что подписчики обсуждают ее фигуру. Многихобеспокоило, что певица, на их взгляд, чересчур худая.Затравленно певице пришлось объясниться."Меня опять обзывают анорексичкой! Ребят, у меня всегда ребра торчат, но развес такими ляжками может быть анорексия. Мои умные весы дома вообще говорят, чтоу меня скрытое ожирение", – с иронией ответилаИстинные поклонники попросили не обращать внимание на злопыхателей. "Вика у тебя модельная внешность! И ляжек вообщенет!!! Ты шикарная певица и красивая девушка!" – написал один из фанатовисполнительнице.