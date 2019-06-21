Супруга
актера Агата Муцениеце поделилась неоднозначным снимком. На нем Павел Прилучный
обнимается с коллегой Екатериной Шпицей.
Супруга
актера Агата Муцениеце поделилась неоднозначным снимком. На нем Павел Прилучный
обнимается с коллегой Екатериной Шпицей.
Муцениеце
проводит время с мужем и друзьями в старинном поместье во Франции. Оттуда
артистка делится фото и видео совместного отдыха.
Вечером 20 июня Агата
дегустировала различные напитки и в какой-то момент подошла к Павлу Прилучному.
Он мило обнимался с другой девушкой, передает Сначала Муцениеце подумала, что
благоверный утопает в объятиях актрисы Александры Бортич, но обозналась.
Но оказалось, что Павел
Прилучный обнимается с Екатериной Шпицей. "А, это ты! Тогда ладно", – сказала
Муцениеце, махнув на мужа и артистку рукой. Супруг перед Агатой оправдываться
не стал, а только улыбнулся.
Напомним, ранее в СМИ появились слухи об изменах жене,
с которой они вместе уже почти восемь лет. Агата Муцениеце, судя по всему,
устала от пересудов и перестала реагировать на сплетни.
и Агата Муцениеце воспитывают сына Тимофея и дочку Мию. Актриса не
раз признавалась, что у нее непростой характер, как и у ее избранника. Но пара
старается прощать взаимные обиды, чтобы сохранить любовь и семью.