Супруга актера Агата Муцениеце поделилась неоднозначным снимком. На нем Павел Прилучный обнимается с коллегой Екатериной Шпицей.

Супругаактера Агата Муцениеце поделилась неоднозначным снимком. На нем Павел Прилучныйобнимается с коллегой Екатериной Шпицей.Муцениецепроводит время с мужем и друзьями в старинном поместье во Франции. Оттудаартистка делится фото и видео совместного отдыха.Вечером 20 июня Агатадегустировала различные напитки и в какой-то момент подошла к Павлу Прилучному.Он мило обнимался с другой девушкой, передает Сначала Муцениеце подумала, чтоблаговерный утопает в объятиях актрисы Александры Бортич, но обозналась.Но оказалось, что ПавелПрилучный обнимается с Екатериной Шпицей. "А, это ты! Тогда ладно", – сказалаМуцениеце, махнув на мужа и артистку рукой. Супруг перед Агатой оправдыватьсяне стал, а только улыбнулся.Напомним, ранее в СМИ появились слухи об изменах жене,с которой они вместе уже почти восемь лет. Агата Муцениеце, судя по всему,устала от пересудов и перестала реагировать на сплетни.и Агата Муцениеце воспитывают сына Тимофея и дочку Мию. Актриса нераз признавалась, что у нее непростой характер, как и у ее избранника. Но парастарается прощать взаимные обиды, чтобы сохранить любовь и семью.