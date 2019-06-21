Ущерб составил 13 тысяч рублей

Ущерб составил 13 тысяч рублейЖитель Гусь-Хрустального обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.В марте этого года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что из квартиры пропали золотые украшения. Ущерб составил 13 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенное имущество в одном из ломбардов.Выяснилось, что подозреваемым оказался родственник потерпевшей.21-летний молодой человек, неоднократно бывавший в гостях у девушки, знал, где хранятся ценные вещи. Украв ключи от входной двери и дождавшись момент, когда хозяйки не будет в квартире, злоумышленник украл золото.Свою вину юноша признал, рассказав, что совершил преступление, чтобы отдать денежный долг.Уголовное дело направлено в суд. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, похищенное имущество вернули владелице.