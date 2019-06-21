В полицию обратился юноша, у которого украли 10 тысяч рублей

В полицию обратился юноша, у которого украли 10 тысяч рублейЖителя Мурома обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В марте этого года в дежурную часть полиции обратился 21-летний житель Чувашской Республики, рассказавший, что у него украли 10 тысяч рублей.Прибывшим по указанному адресу правоохранителям потерпевший пояснил, что находится в Муроме проездом. В одном из развлекательных заведений он познакомился с молодым человеком, с которым вместе они играли в бильярд. Когда пришло время оплаты, потерпевший не нашел в кармане имевшихся там наличных денег, а знакомый уже покинул заведение.Через несколько часов злоумышленника задержали. Он во всем признался, пояснив, что украл деньги в момент, когда новый знакомый оставил верхнюю одежду без присмотра.Уголовное дело направлено в суд. Похищенные деньги вернули потерпевшему.