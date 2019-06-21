Фигурант был установлен сотрудниками полиции через несколько часов после совершенного преступления.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В марте текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 21-летний житель Чувашской Республики, сообщивший, что у него были похищены наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что находится в Муроме проездом. В одном из развлекательных заведений познакомился с молодым человеком, с которым вместе они играли в бильярд. Когда пришло время оплаты, потерпевший не обнаружил в кармане имевшихся там наличных, а знакомый к этому моменту уже покинул заведение.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате были установлены приметы злоумышленника и через несколько часов он был задержан.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похитил деньги в момент, когда потерпевший оставил верхнюю одежду без присмотра.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.Похищенные деньги возвращены потерпевшему.