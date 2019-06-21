Материальный ущерб превысил 800 тысяч рублей

Материальный ущерб превысил 800 тысяч рублейЖителя Юрьев-Польского района обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.В октябре прошлого года в одном из сел произошёл пожар, в результате которого сгорел дом, принадлежащий 29-летней москвичке. Материальный ущерб превысил 800 тысяч рублей.Выяснилось, что желая получить дополнительный заработок за охрану дома во время отсутствия хозяев, проживавших в Москве и использовавших дом в качестве дачи, обвиняемый предложил свои услуги в качестве охранника. Чтобы точно получить работу, мужчина решил создать видимость реальной угрозы – поджечь часть жилой постройки и быстро потушить. Однако огонь мгновенно начал распространяться по всему строению и справиться с ним злоумышленник не смог.Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 5-ти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.