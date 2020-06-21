Вратарь футбольного клуба Ростов Денис Попов, в скандальном матче против Сочи ставший рекордсменом чемпионата России по количеству сейвов, обогнал клуб с черноморского побережья по количеству подписчиков в Instagram.

Вратарь футбольного клуба "Ростов" Денис Попов, в скандальном матче против "Сочи" ставший рекордсменом чемпионата России по количеству сейвов, обогнал клуб с черноморского побережья по количеству подписчиков в Instagram.По признанию самого 17-летнего стража ворот до встречи с сочинцами у него было порядка 350 подписчиков. Однако матч в премьер-лиге резко повысил популярность Дениса и буквально за пару дней количество подписчиков на его аккаунт подскочило до 25,3 тысяч. У "Сочи", тем временем, 19,9 тысячи последователей.Повышенное внимание к юному вратарю произошло после скандального матча РПЛ, когда "Сочи" отказал "Ростову" в возможности переноса матча после того, как у основной команды дончан произошла вспышка коронавируса. В итоге, в Ростове приняли решение сыграть матч игроками академии.Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу "Сочи". Однако сам Попов, сыгравший первый матч в премьер-лиге, смог себя проявить — взял пенальти от Антона Заболотного, совершил 15 сейвов, что и стало рекордом турнира, и по окончании встречи был признан лучшим игроком матча.