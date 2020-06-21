Как сообщили очевидцы, девушка получила травму головы, разбившись на мотоцикле. Смерть юной россиянки подтвердила ее мама, опубликовавшая пост в Instagram-аккаунте, который принадлежал погибшей блогерше.

Настя Тропицель – 18-летняя блогерша-миллионер из России, стала жертвой аварии, произошедшей на Бали в воскресенье, 21 июня.По предварительным данным, она разбилась на мотоцикле и получила травму головы. Повреждения оказались серьезными, пострадавшая скончалась на месте ДТП."К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", — пост с таким содержанием появился в аккаунте в Instagram, который принадлежал покойной девушке.Предположительно, Тропицель попала в ДТП на мотоцикле, который она приобрела совсем недавно – блогерша демонстрировала покупку в социальных сетях буквально на днях.Девушка позиционировала себя, как "self-made миллионерша", которая "просто мечтала о свободе" и "стала миллионером в 15 лет".В своем блоге она рассказывала о переезде в другие страны, путешествиях по миру и плюсах удаленной работы. При этом сама девушка более четырех месяцев проживала на Бали.