На Бали оборвалась жизнь блогера Анастасии Тропицель. О смерти девушки сообщили ее мама и молодой человек.

На Бали оборвалась жизнь блогера Анастасии Тропицель. О смерти девушки сообщили ее мама и молодой человек.Анастасия Тропицель, более известная как Настя Тропи, разбилась во время езды на мотоцикле. Вероятно, девушка не справилась с управлением и упала с транспортного средства. Подробностей произошедшего пока нет.В инстаграм-аккаунте Насти появилась запись, которую сделала ее мама: "К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами". Поклонники признались, что с трудом могут поверить в произошедшее, ведь еще недавно девушка делилась с ними счастливыми моментами жизни. "Одна из немногих, кто меня мотивировал, на кого я равнялась", – написала одна из подписчиц.Настя стала миллионершей в 15 лет. Она позиционировала себя как блогера, который "вдохновлял делать то, что нельзя". Именно такую надпись оставила Тропи в "шапке" инстаграм-аккаунта. Девушка рассказывала о своих путешествиях по миру. Это и принесло ей популярность в соцсети. За жизнью Тропи следили более одного миллиона человек.30 Май 2020 в 9:28 PDTПримечательно, что девушка часто публиковала снимки мотоцикла. Очевидно, Настя очень любила этот вид транспорта.