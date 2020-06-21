Российский боец смешанного стиля Александр Волков прокомментировал бой против американца Кертиса Блэйдса, в котором он потерпел поражение в результате судейского решения. Поединок прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC on ESPN 11.

Российский боец смешанного стиля Александр Волков прокомментировал бой против американца Кертиса Блэйдса, в котором он потерпел поражение в результате судейского решения. Поединок прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC on ESPN 11."Всем спасибо за поддержку. Поединок выдался тяжелым и я выложился на все 100 процентов, — заявил Александр в своем Instagram — В тех условиях, которые у меня были, я сделал все, что мог. Я переломил ход боя, получилось забрать два заключительных раунда, но для победы немного не хватило"."Двигаемся дальше. Травм и серьезных повреждений не получил. Так что буду готов вернуться к тренировкам после возвращения в Москву".Напомним, что для 31-летнего тяжеловеса из России это поражение стало восьмым. Также в его активе 31 победа. У Блэйдса 14 побед при двух поражениях.