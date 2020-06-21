Посол России в США Анатолий Антонов рассказал об интересе Госдепа США к предложению Владимира Путина провести встречу глав ядерной пятерки.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал об интересе Госдепа США к предложению Владимира Путина провести встречу глав "ядерной пятерки". Президент России высказал идею саммита в статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй Мировой войны.Президент России считает, что на встрече такого формата можно было обсудить "многие важнейшие мировые вопросы", пишет РИА Новости. Путин уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.По словам Антонова, посольство распространило статью Путина, направив текст в Госдепартамент, посольства западных стран и СНГ. Впервые в западной печати публикация появилась в американском журнале The National Interest.Руководство американского внешнеполитического ведомства, пояснил посол, заинтересовало предложение Путина о саммите постоянных членов Совета безопасности. Им "нужно время, чтобы вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть как можно использовать предлагаемые подходы", рассказал Антонов.