Московский Спартак в матче 23 тура обыграл в Туле местный Арсенал со счетом 3:2.Действиями москвичей в этом матче руководил помощник главного тренера Андреас Хинкель.

Московский "Спартак" в матче 23 тура обыграл в Туле местный "Арсенал" со счетом 3:2.Действиями москвичей в этом матче руководил помощник главного тренера Андреас Хинкель.Главный тренер Доменико Тедеско не мог находится на скамейке запасных из-за дисквалификации. Поэтому игрой "Спартака" руководил Андреас Хинкель. "Никакой связи с Доменико не было. Мы уважаем правила", — признал Хинкель на пресс-конференции."Спартак" вел 3:2, но в конце встречи пропустил два мяча. " Было бы приятнее, если б мы выиграли 3:0.. Но победа есть победа. Тем более что это матч за 6 очков. Выиграли и обошли "Арсенал" в таблице. Да пропущенных мяча не испортили нам настроения", — приврдит слова Хинкеля "Спорт-Экспресс".Хинкель отметил игру Зелимхана Бакаева, переболевшего коронавирусом. Кроме того, тренер "Спартака" сообщил, что у полузащитника Гуса Тила мышечная травма. Голландцу придется пройти обследование в Москве.