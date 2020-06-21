Очередной вывозной рейс из Нью-Йорка запланировали на 28 июня, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС. По его словам, домой хотят вернуться около тысячи россиян. Этот борт будет максимально заполненным. Вся работа осуществляется под руководством оперштаба при правительстве. МИДу и посольству в этом деле отводится важная роль, передает канал Россия 24.

Очередной вывозной рейс из Нью-Йорка запланировали на 28 июня, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС. По его словам, домой хотят вернуться около тысячи россиян. Этот борт будет максимально заполненным. Вся работа осуществляется под руководством оперштаба при правительстве. МИДу и посольству в этом деле отводится важная роль, передает канал "Россия 24".Антонов добавил, что у посольства России в Вашингтоне есть возможность включать в списки вывозных рейсов россиян, попавших в тяжелое финансовое положение, больных, пожилых людей. Дипкорпус максимально использует свои возможности для решения гуманитарных проблем россиян.Чиновник также рассказал, что десятью рейсами удалось вывезти на родину более 2 тысяч человек. И количество желающих вернуться россиян с каждым днем увеличивается.Пришлось работать и со школьниками, уехавшими в США по учебным программам. 62 человека уже вылетели в Москву. Пятеро решили переждать пандемию в США.Ранее сообщалось, что МИД России организовал вывозной рейс для россиян, которые в разгар пандемии оказались в других странах вдали от дома и не могли вернуться на родину. В группе почти 200 человек, российские дипломаты помогли им добраться до Парижа, а затем они вылетели на родину из аэропорта Шарль-де-Голль.