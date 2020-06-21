РФС изучит поведения болельщиков ЦСКА в игре с Зенитом. Будут проверены выкрики армейских фанатов в адрес полузащитника гостей Малкома.

РФС изучит поведения болельщиков ЦСКА в игре с "Зенитом". Будут проверены выкрики армейских фанатов в адрес полузащитника гостей Малкома.В субботу в матче 23 тура Малком забил два мяча из четырех в ворота ЦСКА. Когда темнокожий легионер гостей отличился во торой раз, то с трибуны раздались ухание и крики. В некоторых источниках СМИ это поведение было названо проявлением расизма.Офицер РФС по борьбе с дискриминацией, в прошлом капитан сборной России Алексей Смертин сообщил РИА Новости, что будет проведен анализ поведения болельщиков ЦСКА. Если будет обнаружено проявление расизма, то дело будет передано в КДК РФС.