Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск Минюста США, который требовал запретить публикацию мемуаров бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Вместе с тем судья признал, что Болтон поставил под удар нацбезопасность, за что ему может грозить ответственность.

Федеральный суд американского округа Колумбия отклонил иск Минюста США, который требовал запретить публикацию мемуаров бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.В суде пришли к выводу, что приказ о запрете публикации не сможет предотвратить "нанесение непоправимого ущерба". Вместе с тем судья Ройс Ламберт признал, что Болтон "поставил под удар" национальную безопасность страны. За это ему может грозить административная и даже потенциально уголовная ответственность, пишет ТАСС.Таким образом, публикацию мемуаров Болтон разрешили, несмотря на возражения Белого дома. Там утверждают, что в книге приведены секретные сведения, а ее содержание экс-советник Трампа должен был согласовать с американскими властями. Кроме того, в администрации президента требуют от Болтона убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.Сам автор утверждает, что никаких секретных сведений в его труде нет. В издательстве говорят, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию нельзя. Накануне заседания суда некоторые американские СМИ опубликовали отрывки из мемуаров с резкой критикой Трампа, отмечает РИА Новости.Между тем американский лидер написал в своем Twitter, что Болтон должен понести очень серьезную ответственность за публикацию мемуаров, поскольку в них содержатся представляющие государственную тайну сведения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг заявления Болтона, который утверждал, что Владимир Путин якобы может легко манипулировать Трампом.