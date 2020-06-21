На улице в Брюгге злоумышленник с ножом атаковал городского бургомистра. Чиновник получил ранение в шею и был доставлен в больницу, где его прооперировали. Нападавший задержан, мотивы, которыми мог руководствоваться преступник, пока не раскрываются.

В субботу, 20 июня, произошло нападение на бургомистра города Брюгге Дирка Де Фау, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на бельгийских правоохранителей.Известно, что чиновник получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу, где его прооперировали. Угрозы для жизни бургомистра нет.Преступник задержан, с ним работаю полицейские. Мотивы, которыми мог руководствоваться злоумышленник, пока не раскрываются.