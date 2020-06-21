Четвертый избранник Анна Седоковой, бизнесмен Артем Комаров положил глаз на экс-супругу строительного магната Ксению Мерц. Ради отношений со светской львицей мужчина бросил жену.

Четвертый избранник Анна Седоковой, бизнесмен Артем Комаров положил глаз на экс-супругу строительного магната Ксению Мерц. Ради отношений со светской львицей мужчина бросил жену.Артем Комаров стал ухаживать за Ксенией Мерц, не стесняясь большой разницы в возрасте. Ему 30 лет, а ей – 48. Парочку часто видят вместе.Познакомились они в столичном ресторане. Во время пандемии они проводили время в отеле в Барвихе. Артем постоянно дарит цветы возлюбленной. Мужчина выглядит влюбленным. Об этом рассказали журналистам люди из окружения бизнесмена.Очевидно, что у Комарова отношения с женой Евгенией Дравиной не сложились. Она стала следующей избранницей Артема, после Анны Седоковой.Напомним, в апреле 2017 года Анна Седокова родила от Артем Комарова сына Гектора. Возлюбленный бросил певицу сразу после родов. После этого знаменитость не раз признавалась, что тяжело переживала разрыв. Однако драму из этого она делать не стала.3 Дек 2018 в 11:42 PSTСейчас певица состоит в отношения с баскетболистом Янисом Тиммой. Анна говорила, что в будущем может родить от избранника. Всего у Седоковой трое детей от разных мужчин.Кстати, отец Артема Комарова известный олигарх Андрей Комаров. Его состояние оценивается в 550 миллионов долларов.