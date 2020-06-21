Бывший вратарь московского ЦСКА, трехкратный чемпион России Сергей Чепчугов выступил с призывом в адрес Российского футбольного союза. По его мнению, текущий футбольный сезон необходимо аннулировать.

Бывший вратарь московского ЦСКА, трехкратный чемпион России Сергей Чепчугов выступил с призывом в адрес Российского футбольного союза. По его мнению, текущий футбольный сезон необходимо аннулировать."В нашей жизни есть что-то особенное. Семья, дети, здоровье. Когда вы мне скажите, что у вас иные ценности, то я не буду вас презирать, а просто скажу, что вы глупец, — написал Чепчугов в Instagram. — Сегодня бизнес и деньги не играют роли. РФС, пришло время аннулировать сезон".Напомним, что текущий сезон в российской премьер-лиге был возобновлен 19 июня после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. За два дня до старта турнира вирус COVID-19 был обнаружен у шести футболистов "Ростова". 20 июня также стало известно о новых случаях заражения в московском "Динамо".Чепчугов помимо трех титулов чемпиона страны также дважды становился обладателем Кубка страны. Все его тиТулы были завоеваны в ЦСКА. За команду он выступал с 2010 по 2017 год. Предыдущим его клубом был красноярский "Енисей".