Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявлены обвинения. В беспорядках пострадали 20 человек, первоначально были задержаны шестеро мужчин, позже двоих из них отпустили.

Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявлены обвинения. В беспорядках пострадали 20 человек, первоначально были задержаны шестеро мужчин, позже двоих из них отпустили.Как сообщил прокурор Дижона Эрик Матэ, одному из задержанных 23 года, он имеет российское гражданство и получил статус беженца, проживает в городе Сент-Этьен. Он обвиняется "в объединении злоумышленников с целью преступления, наказуемого 10-летним тюремным заключением и насилием с отягчающими обстоятельствами", проинформировал прокурор.Второму обвиняемому 29 лет, он также имеет российское гражданство и живет в Труа. Кроме того, задержан мужчина 53 лет, российский гражданин, который имеет статус беженца и живет в городе Доль. Последний обвиняемый, 41-летний мужчина, проживающий в Дижоне, имеет французское гражданство, но родился в России, пишет РИА Новости.Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. В конфликт вступили представители общины выходцев из Чечни, которые приехали в Дижон из всех регионов Франции, и местные жители, в основном магрибского происхождения. Все началось с того, что в городе избили молодого выходца из Чечни. Прокурор Дижона назвал все происшедшее "совершенно непредсказуемым и нетипичным".