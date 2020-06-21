На столичном стадионе ВЭБ Арена в рамках возобновленного чемпионата России сошлись ЦСКА и Зенит. Но это больше, чем просто футбол.

На столичном стадионе "ВЭБ Арена" в рамках возобновленного чемпионата России сошлись ЦСКА и "Зенит". Но это больше, чем просто футбол.Вот он, первый удар по мячу. Спустя три месяца большой футбол вернулся в Москву. И это — настоящий спортивный праздник.На трибунах — лишь около трех тысяч болельщиков. Между ними полтора метра дистанции. На стадионе должно быть заполнено не более 10% мест — таковы сейчас правила.Перед матчем — никаких традиционных рукопожатий между игроками, которые накануне сдали анализ на коронавирус. В церемонии выхода команд на поле не участвовали, как это обычно бывает, самые младшие воспитанники футбольных школ. Но все это никак не повлияло на непередаваемую атмосферу важнейшего матча тура.Футболисты походили на стадион через специальные дезинфицирующие установки. А в подтрибунных помещениях, как в больницах, теперь есть чистая зона с ограниченным доступом.Меры, принятые Российским футбольным союзом, оценил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Перед матчем он лично обошел практически весь стадион, чтобы убедиться: новые санитарные правила действуют.На входе каждому болельщику измеряли температуру и тем, кто забыл средства индивидуальной защиты, бесплатно выдавали маски и перчатки. Только с ними теперь можно болеть за любимую команду. Но разве можно это считать неудобством, когда наконец-то впервые за долгое время открылся стадион!Это было особенно важно — создать безопасные условия не только для футболистов, но и для болельщиков. И матчи, которые уже состоялись, показали: фанаты к своей и чужой безопасности отнеслись ответственно.Среди болельщиков на трибунах — врачи московских больниц, которые получили на матч специальные приглашения.До полной нормализации обстановки новые санитарные правила будут действовать на всех без исключения матчах. И вот еще одна важная деталь: сегодняшний матч прервался на 20-й минуте. Игроки и болельщики громкими аплодисментами благодарили врачей, благодаря которым большой футбол и смог вернуться на стадионы.