Актер Федор Добронравов объяснил свое увольнение из Театра сатиры усталостью. В интервью Московскому комсомольцу он рассказал, что отдал служению этому театру 16 лет. И при увольнении именно усталостью объяснил свой уход художественному руководителю театра Александру Ширвиндту.

Актер Федор Добронравов объяснил свое увольнение из Театра сатиры усталостью. В интервью "Московскому комсомольцу" он рассказал, что отдал служению этому театру 16 лет. И при увольнении именно усталостью объяснил свой уход художественному руководителю театра Александру Ширвиндту.Сотрудничество с театром Добронравов намерен продолжать. В частности, он планирует выходить на сцену в спектакле "Где мы?", в котором его партнерами являются Александр Ширвиндт и Александр Олешко. Также у Добронравова есть планы на участие в других театральных проектах и на возобновленные съемки сериала "Сваты". Ранее сериал планировали снимать в Белоруссии, однако пандемия коронавируса сдвинула сроки. Добронравов предположил, что начнет сниматься в середине июля.Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Представитель пресс-службы отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, в связи с пандемией он доиграть не смог.