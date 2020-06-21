Следственный комитет России опубликовал видео, на котором спасатели извлекают тело замурованного в бетон 12-летнего мальчика. В убийстве ребенка подозревают его собственную мать.

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором спасатели извлекают тело замурованного в бетон 12-летнего мальчика. В убийстве ребенка подозревают его собственную мать.Следователи продолжают расследование, которое было начато по факту бесследного исчезновения 12-летнего мальчика в Астраханской области. Дело возбуждено по статье "Убийство".Тело ребенка нашли замурованным в бетон под полом дома его старшего брата. Останки несчастного извлекли спасатели. Их работу сняли на видео. На записи видно, что специалистам приходится применять строительные инструменты для того, чтобы раскрошить бетон.В совершении преступления подозревают мать мальчика. По версии обвинения, во время ссоры она убила ребенка гантелей, а чтобы скрыть следы своего преступления – замуровала тело в бетон. Позже, чтобы отвести от себя подозрения, 56-летняя женщина вместе с мужем обратилась в полицию. Она заявила, что ее сын ушел в школу и бесследно исчез.