Берлинский Унион и два его футболиста оштрафованы Немецкой футбольной лигой. Игроки нарушили регламент чемпионата Германии.

Берлинский "Унион" и два его футболиста оштрафованы Немецкой футбольной лигой. Игроки нарушили регламент чемпионата Германии.Во вторник "Унион" выиграл у "Падерборна" с результатом 1:0. После окончания встречи два игрока столичной команды Кристофер Триммель и Шералдо Беккер отпраздновали победу с болельщиками на стоянке возле стадиона.Оба футболиста были оштрафованы за несоблюдение правил гигиены и защитных стандартов от инфекций, Клуб также был наказан за организационный просчет. Оба игрока смогут вернуться в расположения команды после того, как сдадут отрицательный тест на коронавирус.