Утром 21 июня в жилом доме на улице Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Утром 21 июня в жилом доме на улице Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и нескольких пострадавших.Взрывной волной уничтожило несколько квартир на четвертом, пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Масштабы разрушения видны на фотографиях и видео с места ЧП.Из поврежденного здания были эвакуированы 21 человек. Трех пострадавших удалось достать из-под завалов. Обнаружено тело одного погибшего. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Разбором завалов на месте ЧП занимаются экстренные службы. Их работу сняли на видео.