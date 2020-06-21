Народный артист России Федор Добронравов уволился из театра Сатиры. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Народный артист России Федор Добронравов уволился из театра Сатиры. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.По сообщению представителя пресс-службы театра, спектакли, в которых занят Добронравов он доиграть не смог, поскольку театр закрылся в связи с пандемией коронавируса. Что будет в новом сезоне, пока неизвестно, пишет РИА Новости.Почему уволился Добронравов и какие у него планы, не уточняется.