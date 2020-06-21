Чем ближе официальный старт сезона в автомобильной Формуле-1, тем больше новостей, связанных с новыми реалиями Королевских гонок, привнесенных пандемией коронавируса. Накануне Всемирный совет FIA утвердил изменения в спортивном регламенте чемпионата мира.

Чем ближе официальный старт сезона в автомобильной "Формуле-1", тем больше новостей, связанных с новыми реалиями "Королевских гонок", привнесенных пандемией коронавируса. Накануне Всемирный совет FIA утвердил изменения в спортивном регламенте чемпионата мира.Все они, прежде всего, связаны с попыткой минимизировать риски заражения для участников состязаний и их помощников из числа членов команд. Итак, теперь персонал каждой "конюшни" на Гран-при будет ограничен 40 специалистами – обычно их число вдвое больше. Команды должны установить шины на болиды за 5 минут до начала гонки (ранее – за 3 мин.).Из-за уменьшения количества сотрудников комендантский час в четверг и пятницу будет сокращен до восьми часов – таким образом, у команд появится лишний час для работы над машиной. Но при этом участники лишатся права выбора покрышек на уикенд для своих пилотов: стандартный набор для всех коллективов будет состоять из двух комплектов жестких шин, трех – "медиума" и восьми – "софта".На данный момент пока неясно, как будут проводиться церемонии награждения призеров. То, что они не должны обниматься и вообще вступать в близкий контакт, не обсуждается, но вообще сама процедура пока не отработана.Также, сообщает издание Autosport.Com, в этом сезоне команды смогут разрабатывать лишь тормозные системы машин 2022 года, в то время как работа над аэродинамическими элементами начнется 1 января 2021-го.