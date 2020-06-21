Испанский футболист клуба Лас-Пальмас Хорхе Санчес Вака скончался после несчастного случая в возрасте 17 лет. Причины кончины юного спортсмена клуб не уточняет.

Испанский футболист клуба "Лас-Пальмас" Хорхе Санчес Вака скончался после несчастного случая в возрасте 17 лет. Причины кончины юного спортсмена клуб не уточняет.Впрочем, испанское издание Marca со ссылкой на полицию сообщило о том, что Вака вместе со своим 15-летним товарищем утонули в канале Орельяна, находящемся в родном городе игрока Бахадосе.Клуб уже выразил свои соболезнования семье и близким Хорхе, а футболисты основного состава "Лас-Пальмаса" начали воскресную тренировку с минуты молчания в память о 17-летнем игроке.Вака является воспитанником команды и с нового сезона должен был перейти в команду следующей возрастной категории — юношескую "кантеру".