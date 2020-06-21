Две несовершеннолетний жительницы Калуги сняли на видео танцы в фонтане у мемориала, после чего Следственный комитет начал проверку, по результатам которой планируется дать правовую оценку действиям девочек и их родителей.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий Денисов высказал уверенность в том, что девушки, устроившие танцы в фонтане у мемориала Победы, не собирались никого оскорблять, об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает РИА Новости.По мнению чиновника, важно разобраться с мотивами юных купальщиц, забравшихся в фонтан в нижнем белье. Дмитрий Денисов признал важность места для горожан, однако подчеркнул, что за время его существования, дети и подростки собирали на дне монеты, а десантники купались в фонтане на День ВДВ."Надеюсь, для этих девушек все закончится благополучно, они сделают определенные выводы", — отметил глава Калуги в беседе с агентством.Отметим, что поступком школьниц, снявших на видео танцы в фонтане, заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В частности, проверку по факту произошедшего начали в региональном управлении Следственного комитета.Ранее местные СМИ приводили текст заявления пресс-службы СК, в котором говорилось, что "развлечения происходят на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери. На данной площади в Калуге захоронен прах неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь, около которого школьники несут Вахту памяти на посту № 1, установлен памятник жертвам фашистских концлагерей, сюда приходят ветераны, жители и гости города возлагают цветы".Следователи планируют выяснить, чем руководствовались героини этого ролика, когда снимали его, кто выступил в роли "оператора", а также – изучить обстановку в семьях, где воспитываются школьницы.