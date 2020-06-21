Ситуацию в Ливии обсудили главы МИД России и Египта, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил позицию России по достижению компромисса с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Ситуацию в Ливии обсудили главы МИД России и Египта, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил позицию России по достижению компромисса с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Этой позиции Россия будет придерживаться в случае обсуждения ситуации и выхода из нее в многосторонних форматах, включая ООН.Также стороны сошлись во мнении о прекращении боевых действий сторонами конфликта и необходимости начала диалога с участием всех ливийских сторон. Ситуация в Ливии обострилась в 2011 году после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В стране сформировалось двоевластие, конфликтующие стороны пока не идут на переговоры.Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов помочь ливийским племенам в борьбе с иностранным вмешательством. Помощь может заключаться в обучении и вооружении. И подтвердил готовность Египта напрямую вмешиваться в ситуацию в Ливии. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт примерно в 900 километрах от границы с Египтом и провинция Джуфра.Глава МИД Египта Самех Шукри сообщил во время телефонного разговора с Лавровым об озабоченности Каира ситуацией, складывающейся в связи со строительством ГЭС на Голубом Ниле, которое ведет Эфиопия. Египет обратился в Совет безопасности ООН с просьбой рассмотреть возможность развязки.