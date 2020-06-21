Поправки в Конституцию России, за которые мы будем голосовать уже скоро, 1 июля, привлекли внимание так называемой Венецианской комиссии (полностью - Европейской комиссии за демократию через право при Совете Европы).

Автор: Дмитрий КиселёвПоправки в Конституцию России, за которые мы будем голосовать уже скоро, 1 июля, привлекли внимание так называемой Венецианской комиссии (полностью — Европейской комиссии за демократию через право при Совете Европы). Это европейский консультативный орган, который занимается анализом конституционных норм в странах-участницах Совета Европы.Венецианской комиссии очень не понравилась поправка к статье 79 основного закона о приоритете положений нашей Конституции над положениями международных договоров, если они Конституции противоречат. Европейцы смекнули: так ведь после 1 июля Россия сможет не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), органа, далеко не всегда принимающего в отношении России объективные и непредвзятые решения. И вообще проконсультировали бы лучше США. Там-то давно не замечают никаких международных договоров и делают что хотят. Хватают людей по всему миру и сажают в свои тюрьмы по американским законам, штрафуют на миллиарды европейские банки и автоконцерны, рвут международные соглашения, как это было с Договором по ПРО, по ракетам средней и меньшей дальности, со сделкой по Ирану, шантажируют санкциями крупнейшие компании Европы, и никто в Европе даже не смог ничего с этим всем поделать.Так что 1 июля российские граждане сами будут решать, какие изменения в Конституцию принимать и какие нормы должны быть в приоритете. Тем более что пандемия коронавируса еще раз доказала, сколь важны для страны, например, поправки про социально ориентированное государство. Конечно, не менее важны и политические, ведь в кризисных ситуациях в стране должна быть устойчивая власть, способная действовать быстро и эффективно. Президент Путин и правительство в период пандемии коронавируса как раз и показали такую слаженную работу. Как будет дальше, никто не знает, но поправка о возможности для Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году точно добавит российской политической системе стабильности, надежности и определенности, а также позволит в ближайшие годы на всех уровнях власти работать спокойно, не оглядываясь на будущие выборы. А уж Владимир Путин сам решит, нужно ли ему будет идти на новый срок. Пока важна сама возможность.Автор: Андрей ГригорьевМорской рефрижератор ледового класса "Гармония" — у пирса Большого Камня, швартовами привязан к пристани, но уже скоро — в двухмесячный арктический поход.Рыболовецкий флот голосует досрочно. На каждом судне сформирован свой участок — в кают-компании. Но правила для всех единые: обязательная санитарная обработка и средства индивидуальной защиты.Вовсю голосуют на дальних погранзаставах Заполярья."Каждый гражданин страны должен проголосовать, ведь это поправки в Конституцию Российской Федерации. Неотъемлемая часть нашей страны", — уверен военнослужащий Денис Гречко.И бюллетени, и ящики для голосования в районы Крайнего Севера приходится доставлять и вертолетами, и катерами, и автоматическими дрезинами. Вот одна из них везет комиссию в воинскую часть на Кольском полуострове.Проголосовать будет возможность у каждого жителя необъятной страны. Везде строго придерживаются санитарных норм.Все территориальные комиссии в стране на время превратились в подобие складских помещений. Но уже к концу недели все эти средства индивидуальной защиты примеряли на участках.Сегодня в два часа дня закончили прием заявлений от тех, кто хочет голосовать по месту пребывания, — выбрать можно было любой участок в стране. И теперь нужно сформировать общий список голосующих, чтобы не запутаться, кто на какой участок должен прийти."У нас беспрецедентная система. Современная, аналогов в мире нет по целому ряду параметров. Не только "Мобильный избиратель", но и многие другие технологии", — отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.По последним данным ВЦИОМ, о дате общероссийского голосования осведомлены 83% опрошенных, а 68 — это больше, чем две трети — намерены в нем участвовать."Основная задача какая? Провести голосование, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в достоверности итогов и в легитимности", — заявила Памфилова.Поэтому и подсчет голосов будет проходить публично, за ним смогут наблюдать все желающие.Именно сюда, в зал заседаний ЦИК, в итоге попадет вся информация о голосовании: и очном, и заочном. Максимальная открытость — даже сами члены Центризбиркома увидят цифры вот на этой стене — вместе с наблюдателями и представителями средств массовой информации. На экранах будут результаты по каждому региону. Сюда же поступят и показатели, полученные во время дистанционного голосования, — его разрешили провести в Москве и Нижегородской области. Данные попадают в такую базу, откуда достать их можно только при использовании одновременно семи ключей, каждый из которых — у независимого наблюдателя.Систему уже протестировали. Участникам предлагалось на портале госуслуг ответить на вопрос, что лучше, парковки или парки, а для взломщиков приготовили даже денежный приз."Попытка взлома — это как технический контроль, как сотрудники. Действительно, создан призовой фонд в 2 миллиона рублей. В группу к нам пришли разработчики игры World of Tanks, которые мне грозят, что они взломают все своими танками", — сказал Алексей Венедиктов, глава общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве.Но на результаты так и не смог никто повлиять. По стране за проведением голосования будут следить до полумиллиона наблюдателей, для этого ЦИК заключил соглашение с президентским Советом по правам человека, Общественной палатой и корпусом добровольцев, которые начали информационную кампанию.Всего по стране развернуты больше трех тысяч стендов, за которыми волонтеры Конституции объясняют суть поправок. Что самое важное?"Самое важное — донести до наших жителей все поправки. Самое популярное — про пенсии, про доступную медицину тоже часто спрашивают, о целостности нашей территории, нашего государства", — отметила волонтер Ирина Политова.За поправки потому и голосуют в комплексе, потому что только все вместе они дают юридическую "перезагрузку" страны. Это и те, что касаются социального государства, — обязательное повышение пенсий, зарплаты, доступное здравоохранение. И блок о национальной самоидентификации — значение русского языка, детей, традиционного брака и исторической памяти. И тот, в котором речь идет о суверенитете, — нормы о запрете на отчуждение российских территорий и иностранное гражданство для чиновников. И поправка в статью о порядке избрания президента, которая вообще-то гарантирует стабильность и сбалансированность власти."Мы говорим о том, что они нацелены на развитие нашей страны. С точки зрения экономической, нравственной, социальной, международной это, конечно, очень хорошая точка отсчета для развития со всех сторон", — считает Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений а Конституцию РФ.Общественная палата фиксирует, что за эту неделю количество фейковых сообщений о голосовании увеличилось в шесть раз. Это, к примеру, выдуманные статьи о том, что на голосовании не нужен паспорт или что на участки не пустят наблюдателей. И первоисточники большинства лженовостей находятся за рубежом."Очень активно используется для продвижения политического контента платформа тик-ток. Во всем мире это развлекательные короткие видео, где танцуют, поют и дурачатся, но в России это также канал доставки политических сообщений, причем негативной окраски и ложных", — заявил Александр Малькевич, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций."То, что нас пытаются расшатывать именно фейками, доказывает, что у нас проработаны поправки и процедура. Когда нет реальных претензий, тогда и приходится изобретать фейки", — считает Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений а Конституцию РФ.Каждое такое сообщение отслеживается, за распространение заведомо ложной информации полагается уголовное наказание. А все, что происходит вокруг общероссийского голосования, держит на особом контроле Генеральная прокуратура.