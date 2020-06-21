Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал решение Совета ООН по правам человека (СПЧ) о принятии резолюции с призывом к верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет. Предполагается, что Бачелет подготовит доклад о систематическом расизме в США, итогом которого стала смерть чернокожего Джорджа Флойда.

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал решение Совета ООН по правам человека (СПЧ) о принятии резолюции с призывом к верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет. Предполагается, что Бачелет подготовит доклад о систематическом расизме в США, итогом которого стала смерть чернокожего Джорджа Флойда.Это новый уровень низости, подчеркнул Помпео, ведь СПЧ, куда до сих пор входит Венесуэла и входили Китай и Куба, — убежище для диктаторов и их поддерживающих демократов. А вот происходящие в Америке социальные процессы как раз демонстрируют силу и зрелость американской демократии.Если бы СПЧ был честным, он бы признал ответственность и транспарентность американской демократии и призвал бы другие режимы ориентироваться именно на нее. Так что решение о выходе из СПЧ в 2018 году было мудрым, подытожил Помпео.Ранее члены СПЧ ООН осудили продолжающуюся расовую дискриминацию и насильственные действия полиции в США. И осудили структурный расизм в системе уголовного правосудия, передает РИА Новости.