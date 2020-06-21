21.06.2020

2020-06-21 12:05:03

Грузовик сложился пополам на мокрой трассе Владимир-Москва

Автомобилисты призывают друг друга быть осторожнее.

Фото дорожного происшествия - фура сложилась пополам - очевидцы разместили в паблике "Подслушано Автомобилистов | Владимир".

Отмечается, что грузовик двигался в сторону Москвы.

Сообщений о пострадавших нет.