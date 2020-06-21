Идеи российского президента Владимира Путина о международном сотрудничестве станут новым мейнстримом, считает глава политсовета украинской парламентской фракции Оппозиционная платформа – за жизнь Виктор Медведчук.

Идеи российского президента Владимира Путина о международном сотрудничестве станут новым мейнстримом, считает глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук. Его слова приводятся на сайте фракции.Ранее Владимир Путин опубликовал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в которой рассуждал о важности саммита ядерной пятерки СБ ООН. В статье упоминалось, что другие страны поддержали инициативу Москвы, и это поможет найти ответ на современные вызовы и угрозы.По словам Медведчука, идеи Путина внушают оптимизм и заслуживают всяческого одобрения. А статью в целом нужно рассматривать как программный документ, который подводит черту под инсинуациями в адрес СССР и обозначает стратегически важные вопросы.Ранее Путин заявил в эксклюзивном интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1", что Россия "не приобретала Крым": решение о воссоединении с Россией приняли жители полуострова. Крым всегда был российским — даже с юридической точки зрения. При этом с украинским народом у России разногласий нет — разошлись лишь взгляды с теми людьми на Украине, которые сегодня находятся там у власти. В конце концов президент Украины, кто бы ни занимал эту должность на тот момент, приедет с визитом в Москву, отметил Путин. Это неизбежно.Премьера документального фильма "Россия. Кремль. Путин" состоится в воскресенье, 21 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1".