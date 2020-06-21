Испанские власти с сегодняшнего дня открыли границы для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны.

Испанские власти с сегодняшнего дня открыли границы для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны, сообщают европейские СМИ. После пересечения границ от них не будут требовать соблюдения обязательного 14-дневного карантина.При этом не все страны ЕС открыли границы с Испанией. К примеру, власти соседней Португалии объявили, что граница с их стороны будет открыта не ранее 1 июля.Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Западной Европе. В стране выявили более 300 тысяч случаев заражения, более 28 тысяч пациентов скончались. Испания находится на шестом месте по числу заболевших COVID-19 и скончавшихся от этой инфекции.