Московским автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок из-за подтоплений на дорогах.

Московским автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок из-за подтоплений на дорогах.Перекрыто движение на Никулинской улице, возле 27 дома несколько машин затоплено. Проспект Вернадского и улица Покрышкина подтоплены частично. Движение на Варшавском шоссе затруднено. Из-за низкого расположения проезжую часть затопило, с этим разбирается глава управы Южного округа, сообщает ЦОДД в Twitter.Ранее ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказал, что в столице в течение дня продолжатся дожди, местами сильные, порывистый ветер достигнет 15 метров в секунду.Экстренное предупреждение действует до полуночи.