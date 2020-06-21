Мотоциклист врезался в бетонное ограждение – байкер погиб на месте, а его спутница получила множественные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Момент фатальной аварии попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии с летальным исходом, произошедшей ночью в минувшую пятницу, 19 июня, на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной в Краснодаре.На кадрах, видно, как байкер, двигавшийся по абсолютно пустой дороге, врезался в бетонное ограждение, отделяющее газон от проезжей части.После удара мотоциклиста отбросило на десяток метров — как сообщали местные СМИ, 36-летний мужчина погиб на месте. Его 24-летняя пассажирка получила множественные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.