Чемпионат Азербайджана по футболу досрочно завершен. Чемпионом страны признан Карабах. Уже состоялось награждение чемпиона и призеров.

Чемпионат Азербайджана по футболу досрочно завершен. Чемпионом страны признан "Карабах". Уже состоялось награждение чемпиона и призеров.Исполком Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) принял решение о досрочном завершении чемпионата страны. Причина — карантин, введенный в стране из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.Было принято решение признать итоговым положение команд после 14 туров. Чемпионом страны в восьмой раз стал "Карабах". Второе место у "Нефтчи". Третьим призером оказался клуб "Кесля".