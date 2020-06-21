По предварительный версии, молодым людям не понравился репертуар, который исполняла семейная пара. В результате нападения, у 31-летней вокалистки, находящейся на ранней стадии беременности, был сломан нос.

Группа агрессивных подростков атаковала гитариста и беременную вокалистку, игравших около станции метро "Рыбацкое" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером в субботу, 20 июня.Как сообщают СМИ, проходившим мимо юношам, не понравился репертуар, который исполняли музыканты. После непродолжительной перепалки молодые люди начали бить исполнителей, используя свое численное преимущество – нападавших было не менее шесть человек.В результате конфликта семейная пара получила травмы, у 31-летней женщины, находящейся на ранней стадии беременности, диагностирован перелом носа.В настоящее время поисками нападавших занимаются сотрудники правоохранительных органов.