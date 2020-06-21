В России могут начать производство вакцины от коронавируса предстоящей осенью. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

В России могут начать производство вакцины от коронавируса предстоящей осенью. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки в России выявлено 7 889 человек с коронавирусом. С начала эпидемии в нашей стране выявлено более 576 тысяч случаев заражения. Выздоровели свыше 334 тысяч человек.Специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи могут приступить к выпуску вакцины от коронавируса осенью этого года. Об этом сообщил директор научного центра Александр Гинцбург.Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей сохранить удаленный режим работы еще "ближайшие недели и даже месяц-другой". Это важно, поскольку город выходит из карантина, отметил мэр.В Московской области объявили о новом этапе ограничительных мер. В конце июня откроются все магазины и музеи без ограничений, а в июле начнут работать фитнес-центры и детские лагеря. С 25 июня в регионе откроются торговые центры.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,68 миллиона человек. Скончались около 460 тысяч пациентов. В США выявили 2,2 миллиона зараженных, в Бразилии – 1,3 миллиона.Коронавирус в МосквеЗаболели – 212 956Умерли – 3 434Выздоровели – 130 431Коронавирус в РоссииЗаболели – 576 952Умерли – 8 002Выздоровели – 334 592Коронавирус в миреЗаболели – 8 527 990Умерли – 454 880Выздоровели – 4 460 060Статистика коронавируса в России и мире на 21 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква210 7853 434130 431Россия576 9528 002334 592США2 216 785122 819705 059Весь мир8 680 963460 8804 660 833Коронавирус сегодня | | || | | | |