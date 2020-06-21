В России могут начать производство вакцины от коронавируса предстоящей осенью. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
В России могут начать производство вакцины от коронавируса предстоящей осенью. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
За последние сутки в России выявлено 7 889 человек с коронавирусом. С начала эпидемии в нашей стране выявлено более 576 тысяч случаев заражения. Выздоровели свыше 334 тысяч человек.
Специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи могут приступить к выпуску вакцины от коронавируса осенью этого года. Об этом сообщил директор научного центра Александр Гинцбург.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей сохранить удаленный режим работы еще "ближайшие недели и даже месяц-другой". Это важно, поскольку город выходит из карантина, отметил мэр.
В Московской области объявили о новом этапе ограничительных мер. В конце июня откроются все магазины и музеи без ограничений, а в июле начнут работать фитнес-центры и детские лагеря. С 25 июня в регионе откроются торговые центры.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,68 миллиона человек. Скончались около 460 тысяч пациентов. В США выявили 2,2 миллиона зараженных, в Бразилии – 1,3 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 212 956
Умерли – 3 434
Выздоровели – 130 431
Коронавирус в России
Заболели – 576 952
Умерли – 8 002
Выздоровели – 334 592
Коронавирус в мире
Заболели – 8 527 990
Умерли – 454 880
Выздоровели – 4 460 060
Статистика коронавируса в России и мире на 21 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
210 785
3 434
130 431
Россия
576 952
8 002
334 592
США
2 216 785
122 819
705 059
Весь мир
8 680 963
460 880
4 660 833
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