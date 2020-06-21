Изымать ребенка из семьи можно только по решению суда, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. А не как сейчас это происходит, когда ребенка могут забрать органы опеки и попечительства.

Изымать ребенка из семьи можно только по решению суда, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. А не как сейчас это происходит, когда ребенка могут забрать органы опеки и попечительства.Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на возросшее число жалоб на органы опеки (23%) и заявила, что нужна реформа всей системы.Крашенинников отметил, что сейчас во исполнение Конституции разрабатываются поправки в Семейный кодекс. И законодатели против "отбора" детей опекой, пишет РГ.