Матч 23 тура чемпионата России по футболу между Краснодаром и столичным Динамо официально перенесен на 19 июля. Решение было принято на заседании исполкома РФС после заболевания коронавирусом трех футболистов бело-голубых.

Матч 23 тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и столичным "Динамо" официально перенесен на 19 июля. Решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза после заболевания коронавирусом трех футболистов "бело-голубых"."Решение принималось на основании обращения российской премьер-лиги, — говорится в заявлении РФС на официальном сайте. — Для соблюдения принципа равенства участников соревнования РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь текущего сезона и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июля) при согласии обоих участников матча".Напомним, что накануне в составе "Динамо" положительные тесты на коронавирус были сданы Клинтоном Н'Жи, Себастьяном Шиманьски и Шарлем Каборе.В столичном клубе подтвердили информации о заражении игроков. Теперь футболистов ожидает двухнедельный карантин, где они будут находиться под наблюдением врачей в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.В "Динамо" также поблагодарило за понимание ситуации представителей "Краснодара": "Понимая непростое решение как с чисто спортивной точки зрения, так и в свете резонансных событий последних дней, от лица всего нашего клуба выражаем искреннюю признательность Сергею Николаевичу Галицкому за жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство".