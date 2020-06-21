В матче 23-го тура чемпионата России самарские Крылья Советов примут грозненский Ахмат. Эта встреча станет первой в РПЛ после паузы, вызванной коронавирусом. Обе команды назвали стартовые составы на предстоящую игру.

В матче 23-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" примут грозненский "Ахмат". Эта встреча станет первой в РПЛ после паузы, вызванной коронавирусом. Обе команды назвали стартовые составы на предстоящую игру."Крылья Советов": Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков."Ахмат": Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.Встреча пройдет на поле "Самара Арены" и начнется в 18:00 по московскому времени. "Крылышки" с 22 очками занимают 15-е место в турнирной таблице, а грозненцы расположились строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше.В последнем перед перерывом туре подопечные Миодрага Божовича на выезде уступили "Тамбову" (0:3), а команда Игоря Шалимова дома проиграла столичному "Динамо" (2:3).