Брайтон энд Хоув Альбион обыграл в матче 30 тура английской премьер-лиги лондонский Арсенал 2:1. Решающий мяч был забит в добавленное время.

"Брайтон энд Хоув Альбион" обыграл в матче 30 тура английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" 2:1. Решающий мяч был забит в добавленное время.На сороковой минуте встречи вратарь гостей Бернд Лено вышел далеко за пределы штрафной площадки, где в него врезался нападающий "Брайтона" Нил Мопе. Продолжить встречу Лено не мог. Немецкий голкипер покинул поле на носилках, а место в воротах занял Эмилиано Мартинес.Первый мяч в матче был забит 68 минуте. Отличился нападающий "Арсенала" Николя Пепе. Но лондонцы не смогли удержать победный счет. На 75 минуте мяч после розыгрыша углового попал в капитана "Брайтона" Райана Донка, а от него уже отскочил в ворота гостей. А на исходе пятой добавленной минуты Нил Мопе ворварлся в штрафную "Арсенала" и нанес точный удар. Победа "Брайтона" 2:1."Арсенал" проиграл второй матч подряд и с 40 очками остается на девятом месте. "Брайтон" с 32 очками идет пятнадцатым.