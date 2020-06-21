Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей республики не расслабляться, пояснив, что вокруг много завистников, которые будут стараться влезть во внутренние дела страны. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти, — подчеркнул он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей республики не расслабляться, пояснив, что вокруг много завистников, которые будут стараться "влезть" во внутренние дела страны. Об этом он заявил в воскресенье, 21 июня, на церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен в Гомельской области на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны.По словам Лукашенко, он никогда не думал, что в мирной и независимой Белоруссии снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет."Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", — подчеркнул глава государства, слова которого цитирует агентство Белта.Лукашенко заявил также, что не позволит переписать историю Второй мировой войны и не допустит возрождения на белорусской земле идей нацизма. "Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям", — указал он.От имени своей страны президент пообещал "сохранить подлинную историю в камне". В этой связи он выразил признательность всем, кто принимал участие в реконструкции мемориального комплекса "Ола".Накануне белорусский лидер посетил церемонию открытия мемориального комплекса в память о сожженных нацистами деревнях в Могилевской области. В своем выступлении Лукашенко пообещал гражданам сохранить стабильность в "спокойной и мирной" стране и не допустить проникновения "фашизма под знаменами демократии".