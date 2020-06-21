Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое высказывание о том, что Конституция в республике написана не под женщину. По его словам, они имел в виду не то, что не уважает женщин, а то, что представительницы прекрасного пола не справятся с такими сложностями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое высказывание о том, что Конституция в республике написана "не под женщину". По его словам, они имел в виду не то, что не уважает женщин, а то, что представительницы прекрасного пола не справятся с такими сложностями."Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага", — заявил Лукашенко, слова которого приводит "Интерфакс"."Если бы не было женщин, я бы не был президентом", — добавил белорусский лидер.Одна из участниц встречи выразила президенту поддержку, на что Лукашенко напомнил о сказанных им ранее словах о том, что в Белоруссии женщина пока не может быть президентом. По словам главы государства, он подробно объяснил тогда, почему это так, но сейчас из контекста выдернули только его высказывание о Конституции."Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть", — резюмировал Лукашенко.О том, что Конституция в стране "не под женщину", президент Белоруссии заявил во время посещения Минского тракторного завода 29 мая. После этого в белорусский ЦИК стали поступать многочисленные обращения о дискриминационном характере заявления. Проанализировав ситуацию, ЦИК пришел к выводу, что это президент выразил свое личное мнение, и оно не является основанием для вынесения предупреждения.