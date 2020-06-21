Московский Локомотив с результатом 1:0 обыграл Оренбург во встрече 23 тура российской премьер-лиги. Это был первый матч Локомотива под руководством нового тренера Марко Николича.

Московский "Локомотив" с результатом 1:0 обыграл "Оренбург" во встрече 23 тура российской премьер-лиги. Это был первый матч "Локомотива" под руководством нового тренера Марко Николича."Игра оставила у меня хорошие впечатления. В первом тайме наша команда контролировала ход встречи и создавала голевые моменты. После перерыва было много событий. Мы начали встречу в меньшинстве, а завершили, имея на одного игрока больше", — приводит слова Николича РИА Новости.В середине первого тайма немало болельщиков "Локомотива" покинули стадион. Так они выразили протест против ухода тренера Юрия Семина, преемником которого стал Николич. "Я слышал, что кричали болельщики. Юрий Павлович — легенда клуба. Но я не слышал ни одного плохого слова в свой адрес. Заслужить любовь болельщиков я могу победами и результатом", — заявил сербский специалист.